2020 Bodrum'un yılı olacak Bodrum dört koldan tanıtım atağında Başkan Aras, “Turizmde potansiyel hedeflere yoğunlaştık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2020 Bodrum'un yılı olacak Bodrum dört koldan tanıtım atağında Başkan Aras, “Turizmde potansiyel ...

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Rusya'da gerçekleştirdiği temaslar ile BESİAD'nin 20 kişilik bir heyet ile Montenegro'ya yaptığı ziyaretler düzenlenen bir basın toplantısı ile değerlendirildi. Rusya'da çok verimli temaslarda bulunduğunu belirten Başkan Aras, "Bodrum'daki bütün inisiyatiflerle birlikte hareket etmeye devam edersek yaşanacak değişimi herkes görecek." dedi.

2020 Bodrum'un yılı olacak Bodrum dört koldan tanıtım atağında Başkan Aras, “Turizmde potansiyel hedeflere yoğunlaştık”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Rusya'da gerçekleştirdiği temaslar ile BESİAD'nin 20 kişilik bir heyet ile Montenegro'ya yaptığı ziyaretler düzenlenen bir basın toplantısı ile değerlendirildi. Rusya’da çok verimli temaslarda bulunduğunu belirten Başkan Aras, “Bodrum’daki bütün inisiyatiflerle birlikte hareket etmeye devam edersek yaşanacak değişimi herkes görecek.” dedi.
Bodrum Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Başkan Ahmet Aras’ın yanı sıra Bodrum Sanayici ve İş adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Engin Kaplan, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, BESİAD üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Rusya’daki temaslarını anlatarak toplantıyı açan Başkan Ahmet Aras, kısa sürede bölgenin etkili isimleri ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Moskova’da, RusTürk İşadamları Birliği, Moskova Ticaret Baş Müşaviri, Rusya parlamentosu DUMA Dış İlişkiler Komitesi, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Danışmanı, THY Moskova Direktörü, Moskova Büyükelçisi,Rusya Golf Federasyonu yetkilileri ve büyük acentaların temsilcileri ile temaslarına değinen Başkan Aras görüşmelerin içeriklerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bodrum’un tanıtımında proaktif ve dinamik bir yapı ile harekete geçildiğini belirten Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti:
“Artık tanıtımda daha agresif bir tutum izliyoruz. Potansiyel ülkelerden üst segment turistleri Bodrum’a getirmek için çabalıyoruz. Moskova’daki toplantılarımızın sonunda gördük ki, Bodrum çok az tanınıyor. Burada sadece deniz, kum ve güneş pazarının dışında spor, sağlık ve kültür turizmini ön planda tutacağız. Sağlık turizminde Acıbadem Bodrum Hastanesinin ANEX Tur ile hazırladığı çok önemli çalışması var. Bölgemizde bu anlamda potansiyeli olan hastanelerimiz mevcut o yüzden sağlık turizmi konusunda Moskova’da yer almaya çalışıyoruz. Rusya Golf Federasyonu ile yaptığımız görüşme sonunda ise Moskova’daki golf turnuvasının bir ayağını Bodrum’da yapılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”
Rusya’da önemli acente temsilcileri ile görüştüklerini ifade eden Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti:
“2020’de sadece ANEX Tur Bodrum’a 106 bin turistik yolcu getirecek. Bu rakam geçtiğimiz sene 57 bin kişi civarındaydı. Acenteler artık Bodrum’a çok fazla ilgi göstermeye başladı çünkü Antalya’ya alternatif yer arayışı içine girmişler. Bodrum’da büyük otellerimizin de bu tur şirketleriyle anlaşmaları var.”
Temasların bir kereye mahsus olmadığını ve planlı bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Aras, Bodrum’un altyapısına, sporuna, kültür sanat ve diğer faaliyetlerine ayrılan bütçe gibi tanıtımına da bütçe ayrıldığını söyledi. Aras, BOTAV’ın daha da güçlendirileceğini ve doğru pazarlarda büyük etki oluşturacak hamleler yapılacağını ifade etti.
Bodrum’daki diğer bütün inisiyatiflerle bu tanıtım atağının güçlü bir şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Başkan Aras, “BODTO, BODER, BESİAD, TÜRSAB gibi bütün inisiyatifler hep yanımızda. Biz gücümüzü birleştirirsek bu işi Türkiye’de bizden daha iyi yapabilecek kimse olamaz.”
Bodrum Belediyesini temsilen Montenegro’da düzenlenen Invest in Podgorica İş ve Yatırım Forumu katılan ve iş adamları ile temaslarda bulunan BESİAD Başkanı Engin Kaplan ise 20 kişilik bir heyet olarak gittikleri ülkeden izlenimleri aktarmadan önce Başkan Aras’a desteğinden ve sinerjisinden dolayı teşekkür etti.
Montenegro ülkesinin son dönemlerde Avrupalı yatırımcıların gözdesinde olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Kaplan, “Avrupalı turistlerin çok ilgi alanında olan bir coğrafya. Bir taraftan da Bodrum ile turizm frekansı benzeşen bir ülke. Bu benzeşmeyi bir işbirliği haline döndürebilir miyiz diye çalıştık. Montenegro’da iki boyutlu değerlendirmeye aldık birincisi, iş insanlarımızın o bölgede çok ciddi yatırım fırsatları olduğunu gördük. İkincisi ise turizm destinasyonu olarak akıllarda yer edebiliriz. Bu boyutları ile çok verimli bir seyahat oldu. En önemli kazanımımız Belediye Başkanı Ahmet Aras ile mutabık kaldığımız konuları oradaki iş insanlarına ilettik ve bir kardeş belediye başlığı açtık orada.” diye konuştu.
Moskova temaslarında Başkan Aras ile birlikte olan BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan yaptığı konuşmada ise BOTAV’ın üyelerinin her geçen gün arttığını sadece otel ve restorancıların değil özel hastane ve okullarında üye olmaya başladığını söyledi.
BOTAV Genel Sekreteri Ceylan, “Başkanımız sayesinde BOTAV çok güzel bir sinerji yakaladı. Hazırladığımız master planlarla 3 yıllık bir strateji ile Bodrum tanıtım atağını arttırarak devam ettireceğiz. Elbette birtakım eksikliklerimiz oluyor ama birlik ve beraberlik içinde akılcı ve proaktif bir vizyon ile bunu başaracağız. BOTAV’ın, Bodrum tanıtımına katacağı yüzde 10 oranındaki bir katkı Bodrum ekonomisini aşağı yukarı yüzde 11,5 büyümesine tekamül ediyor. Buda sokaktaki taksicisine, marketçisine, özel hastanesine ve daha birçok sektöre nakit olarak yansıyacak bir durum. Şayet ülkenin içinde olduğu konjonktür de müsaade eder ve bu oranı yüzde 33,5 seviyelerine çıkarabilirsek gerçekten çok olumlu bir ekonomik büyüme olacaktır.”dedi.
Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Aras ve beraberindekiler, 2020 yılındaki yurt dışı fuarlarına güçlü bir şekilde basın mensuplarının da dahil olacağı heyetlerle katılım sağlanacağını söyledi.

MUĞLA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

113 yaşındaki Ayşe nine toprağa verildi 113 yaşında yaşamını yitiren Türkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar Menteşe Gülağzı mahallesinde toprağa verildi.
YEREL HABERLER 113 yaşındaki Ayşe nine toprağa verildi 113 yaşında ...
Marmaris'te uçurtma ve rüzgar sörfü
YEREL HABERLER Marmaris'te uçurtma ve rüzgar sörfü
112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber
YEREL HABERLER 112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber
Bodrumspor'da Erol Tok'la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Erol Tok'la yollar ayrıldı
2019’un son ‘Dumansız hava sahası’ denetimi Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu alanlarda gerçekleştirilen ‘Dumansız hava sahası’ denetiminin 2019 yılının son denetimi Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu başkanlığında yapıldı.
YEREL HABERLER 2019’un son ‘Dumansız hava sahası’ denetimi Tütün ve ...
Kask takmayan motosikletlilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Kask takmayan motosikletlilere ceza yağdı
Datça'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Datça'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bodrum kıyıları mercek altında
YEREL HABERLER Bodrum kıyıları mercek altında
‘Harikalar Mutfağı’ ilkokul öğrencileriyle buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Harikalar Mutfağı’ ilkokul öğrencileriyle buluşuyor
Jandarma’nın ‘Kaptan’ından uyuşturucuya geçit yok Muğla’nın Datça ilçesinde İl Jandarma KOM ekipleri ve İlçe Jandarma ekiplerinin ‘Kaptan’ isimli narkotik köpeği ile yaptığı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
YEREL HABERLER Jandarma’nın ‘Kaptan’ından uyuşturucuya geçit ...
Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
YEREL HABERLER Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
Şahidi Ortaokulu Slovakya’dan döndü Menteşe Şahidi Ortaokulu, Erasmus+Okullar arası Değişim Ortaklıkları Projesi kapsamında Slovakya’nın Levice şehrinde çeşitli etkinliklere katıldı.
YEREL HABERLER Şahidi Ortaokulu Slovakya’dan döndü Menteşe Şahidi ...
Türkiye’nin en yaşlı insanı öldü Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak bilinen 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en yaşlı insanı öldü Türkiye’nin en yaşlı ...
Çaycının kirli çamaşırı ortaya döküldü
YEREL HABERLER Çaycının kirli çamaşırı ortaya döküldü
Çaycı, uyuşturucuyu taşımak için iç çamaşırına gizli cep yaptırmış
YEREL HABERLER Çaycı, uyuşturucuyu taşımak için iç çamaşırına gizli ...
‘Mis Gibi Bodrum’ seferberliği başladı Bodrum’a ‘Akıllı Atık Yönetimi’ sistemi geliyor
YEREL HABERLER ‘Mis Gibi Bodrum’ seferberliği başladı Bodrum’a ...
Ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdiler
YEREL HABERLER Ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdiler
Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
YEREL HABERLER Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ağırladı
YEREL HABERLER Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ...
Büyükşehrin projeleriyle Muğla’nın ürünleri Türkiye’ye Pazarlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında İstanbul Yerdeniz ve Göztepe Satış kooperatifleriyle anlaşma sağlanarak Muğla’da üretilen ürünler pazarlanmaya başladı.
YEREL HABERLER Büyükşehrin projeleriyle Muğla’nın ürünleri ...
Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde yaşanan yoğun yağmur yağışlarında yaşanan su baskınlarına anında müdahale etti.
YEREL HABERLER Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale Muğla ...
Akbük’te yıkımlar yeniden başladı Menteşe ilçesi sınırlarında bulunan Akbük sahilindeki imara aykırı yapıların yıkımları tekrar başladı.
YEREL HABERLER Akbük’te yıkımlar yeniden başladı Menteşe ilçesi ...
Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
Kaçak marinalara 'Boşaltın' talimatı
YEREL HABERLER Kaçak marinalara 'Boşaltın' talimatı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X