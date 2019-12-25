Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaçak yapılaşma ile mücadelede drone’lu denetim Bodrum Belediyesi ekipleri imara aykırılıkları drone ...

İHA

Bodrum'da doğanın korunması, vahşi yapılaşmanın önüne geçilmesi ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele için Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan "Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği" çalışmalarında drone ile denetim dönemi başladı.

Bodrum’da doğanın korunması, vahşi yapılaşmanın önüne geçilmesi ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele için Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği” çalışmalarında drone ile denetim dönemi başladı.
Turizm şehri Bodrum’un daha fazla betonlaşmasının, kıyıların doldurulmasının, mimari kültürünün yok edilmesinin önlenmesi için göreve geldiği günden bu yana mücadelesini sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliğinde yeni bir döneme girildi.
İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının tespiti gibi çevre suçlarının belirlenmesi, Belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi konularında aktif şekilde görev alan Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı insansız hava aracı IHA0, IHA1 pilot sertifikalı personel Yarımada genelinde çalışmaları sürdürüyor.
Uygun hava şartlarında belirlenen bir bölgede uçuş yapan ekip ruhsatlı inşaat bölgelerinde projeye aykırılıkların olup olmadığı, kaçak inşaatları, belediye mülklerinin durumunu ve izinsiz herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını tespit ediyor. Uçuş yapılan bölgede bir olumsuzluk tespit eden ekip daha sonra yerinde gerekli kontrolleri yaparak etkin bir denetim sağlıyor.
Bugüne kadar Çevre Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından 1100 adet kaçak bina tespit edildi ve hali hazırda yürütülen çalışmalarla bu tespit çalışmaları devam ediyor. Yasal süreci tamamlanan yapılardan 246 tanesinde yıkım işlemi tamamlandı. Bu yıkımların bir bölümü Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilirken bir bölümü de Belediye ekipleri gözetiminde mal sahipleri tarafından yapıldı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan planlama kapsamında 2020 Mayıs ayına kadar yasal süreci tamamlanan 21 tane yapının daha yıkım işlemi gerçekleştirilecek.
Öte yandan, kullanılan droneye yüklenen program sayesinde uçuş yapılan bölgede Bodrum Belediyesi tarafından yapılacak projelerde kullanılacak harita altlıkları oluşturuluyor. Aynı zamanda yapılan bu haritalama ve ölçüm işlemleri konusunda birçok kuruma teknik destek sağlanıyor.

MUĞLA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

113 yaşındaki Ayşe nine toprağa verildi 113 yaşında yaşamını yitiren Türkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar Menteşe Gülağzı mahallesinde toprağa verildi.
YEREL HABERLER 113 yaşındaki Ayşe nine toprağa verildi 113 yaşında ...
2020 Bodrum'un yılı olacak Bodrum dört koldan tanıtım atağında Başkan Aras, “Turizmde potansiyel hedeflere yoğunlaştık”
YEREL HABERLER 2020 Bodrum'un yılı olacak Bodrum dört koldan tanıtım ...
Marmaris'te uçurtma ve rüzgar sörfü
YEREL HABERLER Marmaris'te uçurtma ve rüzgar sörfü
112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber
YEREL HABERLER 112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber
Bodrumspor'da Erol Tok'la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Erol Tok'la yollar ayrıldı
2019’un son ‘Dumansız hava sahası’ denetimi Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu alanlarda gerçekleştirilen ‘Dumansız hava sahası’ denetiminin 2019 yılının son denetimi Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu başkanlığında yapıldı.
YEREL HABERLER 2019’un son ‘Dumansız hava sahası’ denetimi Tütün ve ...
Kask takmayan motosikletlilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Kask takmayan motosikletlilere ceza yağdı
Datça'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Datça'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bodrum kıyıları mercek altında
YEREL HABERLER Bodrum kıyıları mercek altında
‘Harikalar Mutfağı’ ilkokul öğrencileriyle buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Harikalar Mutfağı’ ilkokul öğrencileriyle buluşuyor
Jandarma’nın ‘Kaptan’ından uyuşturucuya geçit yok Muğla’nın Datça ilçesinde İl Jandarma KOM ekipleri ve İlçe Jandarma ekiplerinin ‘Kaptan’ isimli narkotik köpeği ile yaptığı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
YEREL HABERLER Jandarma’nın ‘Kaptan’ından uyuşturucuya geçit ...
Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
YEREL HABERLER Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
Şahidi Ortaokulu Slovakya’dan döndü Menteşe Şahidi Ortaokulu, Erasmus+Okullar arası Değişim Ortaklıkları Projesi kapsamında Slovakya’nın Levice şehrinde çeşitli etkinliklere katıldı.
YEREL HABERLER Şahidi Ortaokulu Slovakya’dan döndü Menteşe Şahidi ...
Türkiye’nin en yaşlı insanı öldü Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak bilinen 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en yaşlı insanı öldü Türkiye’nin en yaşlı ...
Çaycının kirli çamaşırı ortaya döküldü
YEREL HABERLER Çaycının kirli çamaşırı ortaya döküldü
Çaycı, uyuşturucuyu taşımak için iç çamaşırına gizli cep yaptırmış
YEREL HABERLER Çaycı, uyuşturucuyu taşımak için iç çamaşırına gizli ...
‘Mis Gibi Bodrum’ seferberliği başladı Bodrum’a ‘Akıllı Atık Yönetimi’ sistemi geliyor
YEREL HABERLER ‘Mis Gibi Bodrum’ seferberliği başladı Bodrum’a ...
Ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdiler
YEREL HABERLER Ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdiler
Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
YEREL HABERLER Muğla Kadın Meclisleri Datça’da buluştu
Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ağırladı
YEREL HABERLER Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ...
Büyükşehrin projeleriyle Muğla’nın ürünleri Türkiye’ye Pazarlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında İstanbul Yerdeniz ve Göztepe Satış kooperatifleriyle anlaşma sağlanarak Muğla’da üretilen ürünler pazarlanmaya başladı.
YEREL HABERLER Büyükşehrin projeleriyle Muğla’nın ürünleri ...
Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde yaşanan yoğun yağmur yağışlarında yaşanan su baskınlarına anında müdahale etti.
YEREL HABERLER Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale Muğla ...
Akbük’te yıkımlar yeniden başladı Menteşe ilçesi sınırlarında bulunan Akbük sahilindeki imara aykırı yapıların yıkımları tekrar başladı.
YEREL HABERLER Akbük’te yıkımlar yeniden başladı Menteşe ilçesi ...
Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X