Bodrum’da doğanın korunması, vahşi yapılaşmanın önüne geçilmesi ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele için Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği” çalışmalarında drone ile denetim dönemi başladı.

Turizm şehri Bodrum’un daha fazla betonlaşmasının, kıyıların doldurulmasının, mimari kültürünün yok edilmesinin önlenmesi için göreve geldiği günden bu yana mücadelesini sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliğinde yeni bir döneme girildi.

İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının tespiti gibi çevre suçlarının belirlenmesi, Belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi konularında aktif şekilde görev alan Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı insansız hava aracı IHA0, IHA1 pilot sertifikalı personel Yarımada genelinde çalışmaları sürdürüyor.

Uygun hava şartlarında belirlenen bir bölgede uçuş yapan ekip ruhsatlı inşaat bölgelerinde projeye aykırılıkların olup olmadığı, kaçak inşaatları, belediye mülklerinin durumunu ve izinsiz herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını tespit ediyor. Uçuş yapılan bölgede bir olumsuzluk tespit eden ekip daha sonra yerinde gerekli kontrolleri yaparak etkin bir denetim sağlıyor.

Bugüne kadar Çevre Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından 1100 adet kaçak bina tespit edildi ve hali hazırda yürütülen çalışmalarla bu tespit çalışmaları devam ediyor. Yasal süreci tamamlanan yapılardan 246 tanesinde yıkım işlemi tamamlandı. Bu yıkımların bir bölümü Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilirken bir bölümü de Belediye ekipleri gözetiminde mal sahipleri tarafından yapıldı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan planlama kapsamında 2020 Mayıs ayına kadar yasal süreci tamamlanan 21 tane yapının daha yıkım işlemi gerçekleştirilecek.

Öte yandan, kullanılan droneye yüklenen program sayesinde uçuş yapılan bölgede Bodrum Belediyesi tarafından yapılacak projelerde kullanılacak harita altlıkları oluşturuluyor. Aynı zamanda yapılan bu haritalama ve ölçüm işlemleri konusunda birçok kuruma teknik destek sağlanıyor.

MUĞLA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

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