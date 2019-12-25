Muğla Büyükşehirden iletişim eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin vatandaşlarla olan iletişimlerini geliştirmek için halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel güvenlik ve zabıta görevlilerine Halkla ilişkiler, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu konularında eğitimi verildi. İl merkezi ve diğer tüm ilçelerde yapılan eğitimlere görevli 228 personel katıldı. Güvenlik görevlileri ve zabıta personelinin vatandaşlarla olan karşılıklı iletişiminin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimle çalışanlara alanları ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

MUĞLA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:01

YATSI 19:23

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