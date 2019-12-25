Akbük koyunda imara aykırı 21 yapı yıkıldı Menteşe Belediyesi ekiplerince imara aykırı 21 yapının yıkımı gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar barışı kapsamında başvurusu yapılan yapılan ancak, imara aykırı yapıların yıkımı ile ilgili kararının ardından Muğla bölgesinde kaçak olarak nitelendirilen yapıların yıkımları devam ediyor.

Menteşe ilçe sınırları içinde yer alan günübirlik tatil amaçlı kullanılan Akbük sahilinde bulunan imara aykırı yapıların bir bölümü daha önce yıkılmıştı. 15 yapının Menteşe Belediyesi ekiplerince yıkımının ardından dün başlayan ve idari yargı süreçleri tamamlanan 10 binadan 6’sının daha yıkımı gerçekleştirildi.

Menteşe Belediye ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarında, 10 imara aykırı yapı için yıkım çalışmaları başladı. Belediye ekipleri 4 kaçak yapının yıkım işlemlerini tamamlandı. 3 yapı ile ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındığı bölgede, orman arazisi içerisinde yer alan 1 adet yapının mahkeme süreci devam ediyor. 2 kaçak yapı ise mülkiyet sahipleri tarafından yıkıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Akbük Koyu’ndaki kaçak yapı yıkımları hakkında yaptığı açıklamada, “Dünyaca ünlü Akbük Koyu’nda tespit ettiğimiz kaçak yapılarla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz ay, tüm idari ve cezai işlemleri yapılan 15 adet kaçak yapının yıkımlarını gerçekleştirmiştik. Menteşemizin doğal ve tarihi dokusunu, kent estetiğini imar kirliliği yaratarak bozacak kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla mücadelemiz devam edecek. İlçemizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini koruyarak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak bizim için çok önemli” dedi.

Dün sabah saatlerinde sahile yakın alanda Bungalovlar için zemine dökülen beton blokların iş makineleri tarafından kaldırılmasıyla başlayan yıkım çalışmaları bugünde devam etti. Kaçak yapıyla mücadele kapsamında, idari yargı süreçleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkımlarını mülkiyet sahiplerinin kendi imkanlarıyla yıkmasına da izin veriliyor.

MUĞLA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

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