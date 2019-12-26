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Milas’ın kültür elçileri turneye çıkıyor

İHA

Milas'ı sanatsal alanda başarıyla temsil eden Karya Tiyatro Atölyesi turneye çıkıyor.

Milas’ın kültür elçileri turneye çıkıyor

Milas'ı sanatsal alanda başarıyla temsil eden Karya Tiyatro Atölyesi turneye çıkıyor.
Daha önce sergilenen ve her sahnelendiğinde büyük bir ilgiyle izlenilen 'Çelebi' isimli oyun 28 Aralık'ta saat 20.30'da, 29 Aralık'ta da ise saat 18.00'de tempo sahnesinde Milas'ta bir kez daha sahnelenecek.
Milas'ta sahnelenen oyunların ardından Karya Tiyatro atölyesi, 3 Ocak Salihli Zafer Keskiner Salonu, 4 Ocak Konya Nesibe Aydın Okulları Salonu, 5 Ocak Konya Devlet Tiyatrosu (saat 16 ve 20 de iki oyun sahnelenecek), 11 Ocak Nazilli Belediye Salonu, 18 Ocak Bodrum Oasis Nurol Kültür Merkezi ve 25 Ocak Kuşadası Erkan Yücel Sahnesi'nde sahne alacak.
Konya'da 2 kez sahnelenecek oyunun biletlerinin 1 ay öncesinde satışa çıktığı gün tükendiği belirtilirken, yoğun ilgi nedeniyle oyunun üçüncü kez de sahneleneceği öğrenildi.
Turnenin ardından 30 Ocak’ta zaman üçlemesinin 2’nci oyunu olan ve Dağlar Uygur tarafından yazılıp yönetilen “Seyyah” isimli yeni oyun Milas’ta Tempo Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.
Çelebi ve Sayyah isimli oyunlarla ile bir kez daha seyircinin karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karya Tiyatro Atölyesi Kurucusu Dağlar Uygur, "Oyunumuzun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. En büyük mutluluklarımızdan birisi ise Milas'ın ismini farklı il ve ilçelerde duyurmamız olacak. Tiyatro alanında yapacağımız daha çok çalışma olduğuna inanıyoruz. Tüm tiyatroseverleri sahneleyeceğimiz oyunlarımıza davet ediyorum" dedi.

MUĞLA

26 Aralık 2019 Perşembe

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