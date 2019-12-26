Ayağı kesilen Aylin'e hastane odasında ders

MUĞLA'da, ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren'e (9), eğitimden geri kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin talimatıyla görevlendirilen öğretmen, tedavi gördüğü hastanede ders veriyor.

Menteşe'deki lokantada döner ustası olan Ahmet Dağdeviren (43) ile ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin Dağdeviren'i de alıp, 8 Aralık günü saat 16.00 sıralarında çarşıya çıktı. Bir süre alışveriş yapan aile, eve dönmek için yolun karşısına geçmek isterken kızları Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ayakları kamyonun tekerleklerinin altında kalan, Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından Aylin, ortopedi servisine alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Abdullah Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise olay yeri yakınındaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, annebabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın ayaklarının, hafriyat kamyonunun tekerleklerinin altında kaldığı anlar yer alıyor. Annenin tekerleğe tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüntülerde, kamyon şoförü, Aylin'in ayaklarını kurtarmak için geri manevra yapıyor.

HASTANEDE EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Aylin'e sürpriz yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından görevlendirilen öğretmen Muazzez Bayhan, küçük kızı tedavi gördüğü odada ziyaret ederek, kendisine ders vermek için geldiğini söyledi. Odasına kimseyi kabul etmediği öğrenilen Aylin'in çok mutlu olduğu görüldü. Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Atatürk İlkokulu Müdürü Salih Güleçol, aileyi ziyaret ederek, isteklerinin olup olmadığını sordu.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Trafik kazası bizim içimizi acıttı. Çocuğumuz bir ayağını kaybetse dahi moralini yüksek tutabilmek için onu her gün ziyaret ettik. Hastane odasında ona bir sınıf oluşturmak istedik. Bir öğretmeni göreve başlattık. Her gün hastaneye giderek okul özlemini giderecek ve okuma sevgisini yaşatmayı sağlayacak. İl genelimizdeki 150 bin öğrencinin hepsi benim evladım. Başarımızı ekip çalışmasına borçluyuz. El birliğinden sonra bir sinerji oluştu" dedi.



MUĞLA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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