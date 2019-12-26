5 kuşaktır aile mesleğini sürdüren 'Çarıkların Efendisi' Marmaris’te

Dünyaca ünlü yıldızların ayağına çarık giydirip, en önemli dönem filmlerinde ürünleri kullanılan çarık ustası Hüseyin Kopar, Marmaris’te yılbaşı için kurulan özel alışveriş pazarında sergi açtı.

Hüseyin Kopar için bir tanıdık vasıtası ile açılan kapılar 'Truva' filmi için bin adet ve dört farklı çarık modeli üretmesine sebep oldu. Filmin ardından çarıkların ilgi görmesiyle 'Yüzüklerin Efendisi', 'Kral 8'inci Henry', 'Aragon', 'Gladyatör', 'Avatar' ve 'Harry Potter' gibi dünyada gişe rekorları kırmış, filmlerde oyuncular, hep onun yaptığı çarıkları giydi.

Çarıklarını tanıtmak için ülkenin ve dünyanın birçok yerinde sergi ve fuarlara katılan Hüseyin Kopar, ürünlerini bu Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan yeni yıl pazarında tanıttı. Atölye merkezlerinin Kahramanmaraş’ta olduğu ve aile olarak 30 kişiden fazla bir ekiple çalışan Kopar, "Beş kuşaktır bu mesleği yapıyorum, ömrüm yettiği sürece de yapacağım başarılı olmamın sırrı hammaddesinden ipine el işçiliğine her şeyi ile kendimiz ilgileniyoruz. Yapay hiçbir ürün kullanmıyoruz bu çarıklar Kahramanmaraş’a tescilli, bizim ürünlerimiz ayak sağlığı için çok faydalı. Ürünlerimizin tercih edilmesinden gurur duyuyorum, asla kalitemizden ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

2020 yılının Ocak ayında Holywood yapımı bir film için anlaşma aşamasında olduklarını belirten Kopar, "Geçtiğimiz yıllarda ihracat birincisi olduk, 2021 Kahramanmaraş Expo fuarı bizim için 750 metrekarelik bir alan tahsis etti orada hem küçük bir atölye kuracağız, ürünlerimizi sergileyip defileler yapacağız" dedi.

Bugüne kadar 40'tan fazlası yabancı en az 60 film için toplam 60 bin çarık üreten Hüseyin Usta aralarında "Mutluluk", "Mucize", "Ulak" gibi başarılı Türk filmlerinin de olduğu yapımlarda çarık ile kostüm üretti. Marmaris halkının yoğun ilgi gösterdiği çarık ve deri el ürünleri tezgahı 31 Aralık'a kadar açık olacak.

MUĞLA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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