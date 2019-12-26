Ömer İlman: "22 bin 986 lisanslı sporcumuz müsabakalarda mücadele etti"

Muğla'da, Okul Sporları Hentbol Küçük Kız ve Küçük Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları toplam 145 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Oynanan final maçı sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupalarını takdim eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; “Gençlerimizin spora yöneltilmesi ders dışı kalan zamanlarını en aktif şekilde değerlendirmeleri, her türlü bağımlılıktan uzak kalmaları, spora yönelmelerini amaçlıyoruz. Sporun bir kültür ve hayat tarzı olarak küçük yaştan itibaren tüm topluma yaygınlaşması konusunda okul sporlarımıza çok büyük önem veriyoruz. 2018 2019 eğitim, öğretim yılında 35 branşta il birinciliklerimiz yapıldı. 22 bin 986 lisanslı sporcumuz müsabakalarda mücadele etti. Bin 74 sporcumuzu ilimizi temsilen okul sporlarında başka illere yarışmalara gönderdik. Okul sporlarında 8 ulusal faaliyete ev sahipliği yaparak ilimizde 2 bin sekiz sporcuyu ağırladık. Bu yıl ki hedefimiz daha çok branşta daha çok sporcuya ulaşmak ve daha çok organizasyon alarak ilimizde turizmin kış aylarında canlı kalmasında katkıda bulunmaktır. Yarışmalara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Katılan tüm okullarımıza, öğretmenlerimize, organizasyon boyunca emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MUĞLA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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