Milas’ta görev yapan rehber öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Terapötik Kartlar" eğitimi sona erdi.

Terapötik Kartların kullanımı ile kendini ifade etmede zorluk yaşayan bireylere, ailelere yardımcı olurken onları daha iyi anlaşılmasında ve yardım ederken daha etkili yöntemler kullanılmasına katkı sağlayacak olan ve iki gün süren eğitim Eğitmen Ceren Sezen tarafından verildi.

Eğitim; Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Halime Karaca tarafından katılımcılara sertifika verilmesi ile sona erdi.

MUĞLA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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