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Eğlence mekanını kana bulayanlar hakim karşısında

İHA

Bodrum'da geçen yıl eğlence mekanında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayının 5'i tutuklu 6 şüphelisi hakim karşısına çıktı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklar suçlamaları reddettiler.

Eğlence mekanını kana bulayanlar hakim karşısında

Bodrum’da geçen yıl eğlence mekanında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayının 5'i tutuklu 6 şüphelisi hakim karşısına çıktı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklar suçlamaları reddettiler.
21 Haziran 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki bir eğlence mekanı önünde yapılan silahlı saldırıda 45 yaşındaki işadamı Ali Ekber Sürensoy ile 40 yaşındaki şarkıcı Hacer Tülü öldürülmüş, Cesur Altınöz, Servet Kolluoğlu, Kağan Mutlugüles ve Onur Sarı da yaralanmıştı.
“Yaralama, Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlamasıyla tutuklu bulunan M.Ç., T.O., K.S.Ç. ve H.A. ile “Öldürmeye Yardım Etme” suçlamasıyla tutuklu bulunan kuaför C.E. ve “Öldürmeye Yardım Etme” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan F.K. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Maktul Ali Ekber Sürensoy ile husumetli olduğu ifade edilen tutuklu sanık M.Ç., savunmasında “Benim vekilim duruşmadan kısa bir süre önce istifa etti. Ben yeni bir vekille kendimi temsil ettiriyorum. Kendisi duruşma salonunda hazırdır fakat vekilim ile henüz görüşmedim. Bu nedenle savunmamı bir sonraki celsede yapmak istiyorum. İddianame tamamen gerçek dışıdır, karşı tarafın söyledikleri ile iddianame oluşturulmuştur. Bir sonraki celsede beyanda bulunacağım” dedi.
Tutuklu sanık H.A. ise avukatının askere gittiğini ve savunmasını hazırlayamadığını, bir sonraki celsede savunmasını yapacağını söyledi.
Tutuklu sanık K.S.Ç. üzerine atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini dile getirerek diğer 3 şüpheli ile birlikte Bodrum’a tatil için geldiğini, olay günü psikolojik nedenlerle kullandığı ilaçların üzerine alkol de kullanınca olay anında akıl ve şuurunu kaybettiğini sonradan fark ettiğini, kimseye ateş etmediğini, kimseyi öldürmediğini, 2 kişinin öldüğünü ise sonradan öğrendiğini, böyle bir plan olduğunu öğrenseydi Bodrum’a kesinlikle gelmeyeceğini, üzerine doğrudan veya dolaylı olarak suç atıldığını ifade etti. Diğer tutuklu sanık T.O.’nun ifadesi ise görüntülü olarak alındı
“Öldürmeye Yardım Etme” suçlamasıyla tutuklu yargılanan kuaför C.E. de, “Ben yanıma gelen sanıkların tatil yapmak için geldiklerini düşünüyordum. Bu kişilerin böyle bir olay gerçekleştirmek için Bodrum’a geldiklerini bilmiyordum. Böyle bir eylemde bulunacaklarını bilseydim kendilerine kalacak yer ayarlamazdım, birlikte vakit geçirmezdim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatime ve tahliyeme tahliyeme karar verilmesini talep ederim” ifadelerini kullandı.
Ali Ekber Sürensoy’un Bodrum’da olduğu bilgisini sanık M.Ç.’ye verdiği tespit edilen ve “Öldürmeye Yardım Etme” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan F.K. ise olaydan önce Bodrum’a tatile geldiğini, Sürensoy ile M.Ç. arasındaki husumeti bilmediğini, aralarında sadece alacak verecek meselesi olduğunu bildiğini ve böyle bir öldürme olayının olacağını hiç düşünmediğini söyledi.
Sanıkların ardından saldırı olayında yaralanan şahıslar ile saldırıda yaşamını yitiren Hacer Tülü’nün ağabeyi Ozan Tülü dinlendi. Daha sonra olayın tanıkları dinlendi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

MUĞLA

26 Aralık 2019 Perşembe

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