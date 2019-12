MİZO Başkanı Atıcı: “Her geçen gün üye sayımız azalıyor”

Milas Ziraat Odası (MİZO) tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar oda binasında düzenlenen kahvaltılı toplantıda değerlendirildi.

Değerlendirme konuşmasına oda seçimlerini ele alarak başlayan Oda Başkanı İsmail Atıcı, “125 mahallemizde delegelerimizi belirledikten sonra 1 Şubat tarihinde odamızın genel kurulunu gerçekleştirdik. Uzun zamandan beri aday çıkmıyordu. Bu genel kurulda iki adayın yarışması bizleri çok memnun etti” dedi.

Oda tarafından Milas’ın mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktararak sürdüren Atıcı, “Genel kurulumuzun ardından ilk olarak fuarımızı gerçekleştirdik. Daha sonra Avşar mahallesine bir ziyaretimiz gerçekleşti. Köylere gerçekleşen ziyaretler hem kurumlar, hem bizler hem de üretici açısından olumlu. Milas Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleşen tüm gezilere katılmaya çalışıyorum. Geçen yıl ayrıca Ketendere mahallemizdeki üreticilerimiz zeytinlik arazilerine incir dikme talepleri oldu. Yüzde 50 hibeli incir alarak ve bu fidanların dikimini sağladık. Mayıs ayı içerisinde ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)’nin genel kurulu yapıldı. Burada 3 gün boyunca Türkiye’nin tarımsal konuları masaya yatırıldı. Biz de ilimizin ilçemizin sorunlarını dile getirdik” dedi.

Kırsal mahallerde ikamet eden üreticilere yönelik yapılan çalışmaları aktararak konuşmasını sürdüren Başkan Atıcı, önümüzdeki günlerde üreticilere ücretsiz olarak 3 bin 500 adet memecik zeytin fidanı dağıtılacağını ifade etti.



Başkan Atıcı’nın odanın faaliyetleri hakkında bilgi aktarmasının ardından toplantıda hazır bulunan oda personeli Mehmet Emin İnce Milas Ziraat Odası’na bağlı olarak çalışma yapan MİZOTAR ile ilgili, Tarımsal Danışman Abdullah Öz ise üreticilere yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

Tarımsal Danışmanların yaptıkları kısa bilgilendirmelerin ardından yeniden söz alan Oda Başkanı Atıcı, Milas’ta üretimi yapılan ürünlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “2018 yılındaki döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı girdi maliyetleri arttı. Bu da üretim maliyetlerini etkiledi. En büyük sıkıntı dane mısırda. Dane mısır şuanda geçtiğimiz yılın fiyatlarının da altına düştü. Bunun da en önemli nedeni hasat döneminde dane mısır ithal edilmesi oldu. Aynı şey buğdayda da oldu. Hasat zamanındaki ithalat çiftçinin belini kırıyor. Yem fiyatları yaklaşık yüzde 90’na kadar arttı. Ama bunun karşılığında et fiyatı aynı yerinde. Çiftçinin üretim maliyeti arttıkça ürün fiyatları aynı kalıyor” dedi.



Pamuk üretimine de değinen Başkan Atıcı, “geçmiş yıllarda ilçemizde 50 bin dekar pamuk ekilirken, şuan da 3 bin dekar ekilen alan var yok. Pamukta da fiyatlar aynı durumda yani geçtiğimiz yıl fiyatlarına göre düşük. Bu durum karşısında primle üreticinin desteklenmesini talep ettik. Ama hem fiyat düştü hem de prim aynı kaldı. Mazot desteğinde kıpırdama oldu o da yeterli değil. Yaşananlar karşısında üretici artık pamuk üretmekten vaz geçiyor. Biz ülke olarak ihtiyacımız olanını üretmemiz gerekiyor” dedi.



Değerlendirmesine zeytin ve zeytinyağına geniş yer veren Atıcı, “Değişen hava şartları maalesef zeytinlikleri olumsuz etkiliyor. Zeytin sineğinden zeytinliklere girilemiyor. Bu durum yağın verimini de düşürüyor. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı dane zeytine destek vereceğini açıkladı. Bu da önemli bir açıklamaydı. Ama zamanlaması biraz sıkıntılı oldu. Ocak Şubat aylarında bu tebliğ yayınlansaydı daha iyi olacaktı. Sanırım yeniden düzenleme yapılacak. Bir de bu desteklemelerden yararlanılması için üretim sınırı belirlenmiş durumda. Dekar başına 80 TL destek veriliyor. Milas gibi Türkiye’nin yüzde 10 zeytinlik arazisine sahip yer için destekleme sınırı belirlenmesi yanlış bir karar. Bakanlığın bu konuyu da yeniden ele alması gerekiyor” dedi. Atıcı bu yıl tane zeytin satışının da daha yaygın yapıldığına dikkat çekti. Bazı zeytinlik arazilerde ise yol sorunlarının yaşandığını, bunun da verimi ve kaliteyi düşürdüğünü söyledi ve bu konuda Milas Belediyesi veya Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mutlaka çalışma yapması gerektiğini belirtti.



Üreticinin olmazsa olmazı su için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Atıcı, “İlçemizde yapılması planlanan sulama projeleri tasarruf tedbirlerine takılmamalı. Biz üreticiye ne kadar imkan sağlarsak üretimimiz de o kadar artacaktır. Bizim asıl önemli konumuz ova bölgesi. Damlıboğaz, Savran, Yaşyer, İçme, Avşar gibi ova köylerimizdeki araziler bitmek üzere. Buralar için Gökçeler Barajı yapılacaktı. Ama bu barajın yeri de Kemiklere kaydırıldı. Orada da yeterli su bulunamıyor. Kaynak arayışları projelendirmeler uzun sürecek gibi” gibi.



Çiftçinin bankası olma özelliğini taşıyan Ziraat Bankası’nın Milas’ta ikinci bir şube mutlaka açması gerektiğine dikkat çeken Başkan Atıcı, “Ziraat Bankası tarafından ilçemiz merkezinde ikinci bir şube açması lazım. Çiftçinin bankası olan Ziraat Bankası’ndaki iş yoğunluğundan dolayı işler yürümüyor. Böyle olunca da üretici farklı arayışlar içerisine giriyor” dedi.



Odanın kayıtlı üye sayısı hakkında da bilgi aktaran Başkan Atıcı, “şuanda 14 bin 688 üyemiz bulunuyor. Fakat bu yıl içerisinde 528 üyemiz üyeliklerini sildirdi. Her geçen gün üye sayımız azalıyor. 2000’li yıllarda üye sayımız 24 bin civarındaydı. Her geçen yıl bu sayı azalıyor. Bu kırsaldaki göçten de kaynaklanıyor. Tarımla uğraşan insanın sayısı her geçen gün azalıyor. Hep farklı sektörlerde çalışmaya gidiyor gençler. Genellikle yaşlılar devam ediyor çiftçiliğe, üretime. Bu düşüş daha da devam eder. Kırsalı terk eden bir daha geri dönmüyor. Mevcutları korumaya çalışıyoruz. Bunları da kaybedersek işimiz zor” dedi.

Başkan Atıcı, Muğla’da en fazla üyesi bulunan Ziraat Odası’nın Milas olduğunu ifade ederken, Türkiye’de de ilk 100’ün arasına girdiğini söyledi.

