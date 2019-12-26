Büyükşehir Mezbahaları Kaliteli Hizmetle Sertifikalarını Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mezbaha tesisleri ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden geçerek sertifikasını yeniledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Marmaris, Milas Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Menteşe, Milas ve Marmaris Mezbaha Tesisleri uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden geçerek sertifikasını yeniledi. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası 3 yılda bir veriliyor ve tesisler her yıl denetlemelere tabi tutuluyor.

Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeksizin devam edilen Mezbaha Tesisleri ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerinin yanı sıra; teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, aylık mikrobiyolojik analizler, Veteriner Hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla “Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Fethiye Mezbahası 2023’de Büyükşehre Geçecek

Fethiye İlçesinde bulunan, 2013 yılında dönemin ilçe belediyesi tarafından 10 yıllığına işletme hakkı devredilen Fethiye Mezbahası ve 24 Mayıs 2023 tarihinde kira sözleşmesi sona erdiğinde Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek.

MUĞLA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.