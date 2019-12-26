Kursiyerler emeklerini sergiledi Menteşe Belediyesi bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerler, Zihni Derin İş Merkezinde açtıkları yılbaşı sergisi ile ürünlerini görücüye çıkardılar.

Menteşe Belediyesi’nin açtığı kurslara katılan kursiyerler, yıl boyunca ortaya koydukları el işi göz nuru eserlerini yılsonu sergisi ile tanıttı. Serginin açılışını kursiyerlerle birlikte yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurslar sayesinde kursiyerlerin, sosyalleşerek insan ilişkilerini güçlendirdiklerini aynı zamanda el emeği göz nuru eserler ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Başkan Gümüş, “Kursiyerlerimiz tebrik ediyorum. Yıl boyunca yaptıkları ürünlerini satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Tüm kursiyerlerimize gösterdikleri emek ve özveri için tebrik ediyorum” dedi.

Menteşe Belediyesi kursiyerlerin Zihni Derin İş Merkezinde sergilediği kırkyama, kağıt rölyef, alüminyum kabartma, takı, ahşap boyama, örgü cam boyama, ebru, iğne oyası, el nakışları, kumaş boyama ve çeyizlik olmak üzere tamamı el üretimi ürünlerin yer aldığı sergi, 28 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

MUĞLA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.