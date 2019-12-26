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Mehmet Akif, Milas'ta anıldı

İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde 20 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası çerçevesinde Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Anma Programı düzenlendi.

Mehmet Akif, Milas'ta anıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde 20 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası çerçevesinde Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Anma Programı düzenlendi.

Okulun Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Akın Coşkun, Coşkun Demir, Milas Garnizon Komutan Vekili Hava Tabip Binbaşı Serkan Sorkaç, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Kadir Bingöl, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ali Aktaş, “Bir milletin, bir devletin ve bir kültürün yok edilmeye, tarihten silinmeye çalışıldığı, umutsuzluğun ve çaresizliğin akılları ve gönülleri hapsettiği bir zamanda vatanına kalemle ışık tutan, Türk milleti için sadece İstiklal Marşımızın şairi olmaktan öte, bir edebiyat, düşünce, sanat, bilim ve kişilik abidesi, hayatı boyunca inanç ve idealleri için çalışıp mücadele eden ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif’ i anmak için toplanmış bulunmaktayız. Mehmet Akif; sırf para ödülü var diye İstiklal Marşı yarışmasına katılmayan bir insan. Zor davaların adamı. İstiklal Şairi. Milletin namusunu kendi namusu sayandı. Anadolu’nun bağrında açan kardelen. Düşünce denizinin en güçlü dalgası. Ümitsizliğe düşüp de vatanın elden gitmesine göz yumanları uyandıran. Aşılmaz duvarlara gülle atan, mücadelesiyle karanlıkları yenen, yoksulluğu boğandı. Cebinde parası yokken, kilometrelerce yolu yürüyerek hasta baba dostunu ziyaret edendi. Bu haline yardım etmek isteyenleri reddedecek kadar da gurur sahibi olandı. Kıbrıs’tan Anadolu’ya. Anadolu’dan Mısır’a kadar yayılan dizeleriyle Milli Mücadele’nin kalem tutan askeri, halkın ve hakkın duyulan sesiydi. Konya’dan Kastamonu’ya, askerlerin ulaşamadığı yerlere vaazları ulaşan, mihrabı, minberi ve kürsüyü şereflendiren, kılıcı şiir olan adamdı. Sözleri düşmanların kalplerine korkuyu, milletin yüreğine umudu ekendi. İzmihlali tarihin derinliklerine gömendi. Kefensiz yatanların adıydı Mehmet Akif. Şehitoğlu şehidin kanını yerde koymayan, vatan için ölene kadar çalışmayı göze alan, atiyi karanlık görüp çalışma azmini hiç elden bırakmayandı” dedi.

Mehmet Akif’in; şair, edebiyatçı, fen adamı, gazeteci, eğitimci, mütercim, mütefekkir, en derin dini meselelere, din adamlarından daha derinlemesine vakıf, vaiz ve nihayet milletini gerçek manada temsil eden bir milletvekili olduğunu, Araplara Arapça öğretecek kadar Arapça, bütün bir Fars edebiyatına aşina olacak kadar Farsça ve Fransız edebiyatını asli kaynaklarından okuyup anlayacak kadar Fransızca bildiğini ifade eden Aktaş, “O, zaten Türkçe'nin üstadı idi” dedi.

Aktaş’ın yaptığı konuşmanın ardından program Mehmet Akif Ersoy’un Cenk Marşı, Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak, Seyfi Baba, Bülbül, Zulmü Alkışlayamamak adlı şiirleri öğrenciler tarafından seslendirilirken, Küfe adlı şiiri öğrenciler tarafından canlandırıldı.
Program, müzik öğretmeni Merve Yörükoğlu’nun eşliğinde okul korosunun Mehmet Akif Ersoy’un bestelediği iki eseri seslendirmesiyle son buldu.

Program kapsamında yarın ise yine Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda saat 14’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Köse’nin konuşmacı olarak katılacağı sunum gerçekleştirilecek.

MUĞLA

26 Aralık 2019 Perşembe

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