Sokak hayvanları mikroçip ile korunacak

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği ve Muğla Doğa Hayvan Hakları Platformu’nun 1 yıldır hazırladıkları proje hayata geçerse Türkiye’de tek ve ilk olacak.

Sokak hayvanları ve hayvan hakları projesi 21 Aralık 2019 yılında temeli atılmış ve hayata geçirilecek olması durumda Türkiye’de ilk olacak bir proje türü olmaz özelliği taşıyor.

Marmaris hayvanları koruma derneği Başkanı Tülay Yıldız, Muğla Doğa Hayvan Hakları Platformu Koordinatörü Semin Biter ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Özgür Yaman gerçekleşen proje tanıtım toplantısında konuşmalar yaptı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Sabancı Anadolu Lisesinde gerçekleşen toplantıya köy muhtarları ve Ak parti İlçe Başkanı Osman Ülgen’de katıldı. Sokakta yaşayan hayvanlara mikroçip takılarak nerede olduğunu belirlemek sağlık durumunu gözlemlemek amacı da güdülen proje de sağlıklı kısırlaştırmak çözümü de konuşuldu.

Mahakder Başkanı Tülay Yıldız, "Biz bütün hayvanlar için mücadele ediyoruz onlar bize emanet edilmiş canlar ve onların haklarını savunmak için mücadelemizden hiç vazgeçmiyoruz yanımızda olan herkese teşekkür ederim’’ dedi.



Muğla Doğa Hayvan Hakları Platformu koordinatörü Semin Biter de, "Bu proje hayata geçerse Türkiye’de ilk ve tek olacağını bu proje sayesinde sokak hayvanları takip edilip yaşamları güven altına alınmaya başlayacak ve zor durumda kalanlara anında yardım etme şansımız olacak’’ diyerek projenin önemini vurguladı.

Muğla Büyük Şehir belediyesi Veteriner Hekimi Özgür Yaman ise, 5199 sayılı Hayvanları koruma yasasını koruma yasasını ve barınak şartlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdi. Yaman, "Bir hayvana işkence yapılınca hepimizin vicdanı sızlıyor yasaların sıkı takipçisiyiz, hayvan sahipleri bakmakla yükümlü oldukları hayvanlardan sorumludur buna aşısı da kısırlaştırması da tedavisi de dahildir'' dedi.

MUĞLA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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