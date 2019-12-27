Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Yunus Nadi Caddesi kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.C.Y yönetimindeki 48 PD 189 plakalı motosiklet ile O.C idaresindeki 48 ACS 881 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücü V.C.Y ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



MUĞLA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.