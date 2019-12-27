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Aylin’e protez bacak müjdesi Muğla’da yolun karşına geçerken kamyon çarpması sonucu sağ ayağını ...

İHA

Menteşe Abdi İpekçi Caddesi Leylak sokakta yolun karşısına geçerken kamyon çarpan 9 yaşındaki Menteşe Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Aylin Dağdeviren'in kesilen sağ bacağı için hayırseverler devreye girdi.

Aylin’e protez bacak müjdesi Muğla’da yolun karşına geçerken kamyon çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren’in protez bacak alımını Türkiye Beyaz Ay Derneği üstlendi.

Menteşe Abdi İpekçi Caddesi Leylak sokakta yolun karşısına geçerken kamyon çarpan 9 yaşındaki Menteşe Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Aylin Dağdeviren’in kesilen sağ bacağı için hayırseverler devreye girdi.
Kaza sonrası Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aylin Dağdeviren’in sağ bacağı kesilmiş ve tedavisine de hastanede devam ediliyor. Küçük Aylin’in kesilen sağ bacağı için Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şubesi protez bacak için hastanede küçük Aylin ve ailesini ziyaret etti. Anne Handan Dağderviren’in hazır bulunduğu ziyarette Aylin’e yeni yıl hediyesi de alan Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube yönetimi, doktorlar ile görüşerek Aylin’in protez bacak takılması süreci ile ilgili bilgi aldılar.
Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Aylin’in kaza sonraki durumu tüm Muğla’yı üzdüğünü belirterek, “Bu kaza tüm Muğla’da herkesi derinden yaraladı ve üzdü. Sonuçta daha hayatın başında böyle küçücük bir kızımızın böyle bir talihsiz kaza ile karşılaşması bizi derinden üzdü. Biz de Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak bu konularda çok sessiz kalamıyoruz. O yüzden hem yılbaşı öncesi küçük bir hediyemiz ile ziyaretimizi yapalım, hem sağlık aşamasında ne durumda, nelere ihtiyacı var, neler yapılması gerekiyor bu konuda bilgi almak için bugün buraya geldik. Biz Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak bu süreçte konunun her şekilde takipçisi olacağız. Proteze gelince, protez aşamasında da biz elimizden gelen her şeyi karşılamayı düşünüyoruz. Bunlar doktorları ile görüşerek nasıl yol katedeceğimizi onlar bize anlatacaklar. Biz de maddi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bugün buraya geldik, yarın yokuz diye bir şey yok. Bu sünecin takipçisi ve yardımcısı olacağız. Evet Türkiye’de de araştırdık, ama kızımızın yaşı çok küçük olduğu için bunlar hep değişkenlik gösteriyor boy aşaması büyüdükçe. Almanya Şubemiz ile de görüştüm. Kız o aşamaya geldiği zaman zaten biz gerekli her türlü elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gerekirse yurt dışından getireceğiz. Bunlar doktorlar ile beraber karar verilecek hususlar” dedi.

MUĞLA

27 Aralık 2019 Cuma

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