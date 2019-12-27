Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Laboratuvarı 2019 yılında Muğla dahil 17 il ve bir ülkenin Bin 653 toprak, su, bitki analizine ev sahipliği yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Laboratuvarı 2019 ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 418 bin TL yatırımla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde 2015 yılında kurduğu Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı; bugüne kadar 8653 toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin yanında oldu. 2019 yılında ise 1653 Muğla ile birlikte 17 ilin ve Kazakistan'dan gelen numunelerin analizi yapıldı.

Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Laboratuvarı 2019 yılında Muğla dahil 17 il ve bir ülkenin Bin 653 toprak, su, bitki analizine ev sahipliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 418 bin TL yatırımla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde 2015 yılında kurduğu Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı; bugüne kadar 8653 toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin yanında oldu. 2019 yılında ise 1653 Muğla ile birlikte 17 ilin ve Kazakistan’dan gelen numunelerin analizi yapıldı.
Topraktan hasada üreticilerin yanında olma anlayışı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı sadece Muğla’ya değil ülkemizin farklı şehirlerine ve ülkelere hizmet vermeye devam ediyor. Tarımda eski usul yöntemlerin yerine bilimsel verilere dayanan sistemli bir üretimi getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi üreticilere tarım laboratuvarı ile toprağının hangi ürüne elverişli olduğunu, hangi gübreleri kullanması ya da kullanmaması gerektiğini, bitki ve su analizleri ile de bitkilerin toprakta yarayışlı olan bitki besin elementinden yararlanabilme, su kalitesine göre uygun bitki yetiştirme ve sürdürülebilir toprak yönetimi konularında teknik bilgiler vererek destek oluyor. Ayrıca 2015 yılından beri Tarım laboratuvarından elde edilen veriler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı. Vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılan kitap sayesinde toprak haritası çıkarıldı ve kent belleğine kazandırıldı.
Toprağının, sulama suyunun ve dikilecek bitkinin analizini Tarım Laboratuvarında yaptırabilen üreticiler ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin diğer hizmetleri Tarlanıza Geliyoruz, Yerel Tohum Merkezi, Yem ve Fidan desteklemesi, Trüf mantarı, sakız ağacı, ipek böcekçiliği, Meyve sebze kurutma tesisi, Koku Vadisi projelerinden de yararlanarak Muğla ve ülkemiz üretimine katkı sağlıyor.
Başkan Gürün; “Muğla’da üreten, güçlü büyük bir aileyiz.”
Muğla’nın doğal ve eşsiz güzellikleri yanında verimli ve bereketli topraklara da sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün topraktan hasada üreten köylünün yanında olduklarını, milli ekonominin temeli olan tarıma destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Gürün; “Muğla’da nüfusumuzun yüzde 60’ı kırsalda yaşıyor. Muğla turizm kenti olarak bilinse de üreten köylüsü ile aynı zamanda iddialı bir tarım kentidir. Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne tarıma ayrı bir önem veriyor, üreten köylümüzün yanında oluyoruz.
Üreten köylümüzün babadan kalma yöntemler yerine toprağında hangi ürünün yetişeceğini bilmesi, katma değeri yüksek ürünlerle emeğinin karşılığını alması, toprağını değil ürettiği ürününü satması, vahşi sulama yerine gelişmiş yöntemler kullanması, bilinçli ve toprağının değerini bilmesi için hizmet ve projeler üretiyoruz. Tarım Laboratuvarımızda üretimin en başını yani temelini oluşturuyor. Tahlili yapılan toprak, bitki, sulama suyundan sonra üreticimizin topraktan hasada yanında oluyor birlikte üretiyoruz. Muğla’da büyük, güçlü, üreten bir aileyiz” dedi

MUĞLA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi’nde eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi’nde eğitimler devam ...
Aylin’e protez bacak müjdesi Muğla’da yolun karşına geçerken kamyon çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren’in protez bacak alımını Türkiye Beyaz Ay Derneği üstlendi.
YEREL HABERLER Aylin’e protez bacak müjdesi Muğla’da yolun karşına ...
Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik açıklama yaptı
YEREL HABERLER Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına ...
Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı
Arazi kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Arazi kavgası kanlı bitti
Menteşe’den Siverek’li çocuklara yeni yıl hediyesi Menteşe Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Baki Mahallesi çocuklarına yeni yıl hediyesi olarak mont ve ayakkabı gönderdi.
YEREL HABERLER Menteşe’den Siverek’li çocuklara yeni yıl ...
Marmaris Belediyesi’nden örnek karar Şiddet uygulayan olursa, hak edişi eşine verilecek
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’nden örnek karar Şiddet uygulayan ...
Marmarisli öğrenciler sokak hayvanları için yuva yaptı
YEREL HABERLER Marmarisli öğrenciler sokak hayvanları için yuva ...
Muğlaspor'dan 'Bayrak' kampanyası
YEREL HABERLER Muğlaspor'dan 'Bayrak' kampanyası
Marmaris'in minik yelkencileri Rodos'ta yarışacak
YEREL HABERLER Marmaris'in minik yelkencileri Rodos'ta yarışacak
Sokak hayvanları mikroçip ile korunacak
YEREL HABERLER Sokak hayvanları mikroçip ile korunacak
Mehmet Akif, Milas'ta anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif, Milas'ta anıldı
Kursiyerler emeklerini sergiledi Menteşe Belediyesi bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerler, Zihni Derin İş Merkezinde açtıkları yılbaşı sergisi ile ürünlerini görücüye çıkardılar.
YEREL HABERLER Kursiyerler emeklerini sergiledi Menteşe Belediyesi ...
Büyükşehir Mezbahaları Kaliteli Hizmetle Sertifikalarını Yeniledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Mezbahaları Kaliteli Hizmetle ...
MİZO Başkanı Atıcı: “Her geçen gün üye sayımız azalıyor”
YEREL HABERLER MİZO Başkanı Atıcı: “Her geçen gün üye sayımız ...
Muğla İli Muhtarlar Federasyonu ofisi törenle açıldı
YEREL HABERLER Muğla İli Muhtarlar Federasyonu ofisi törenle açıldı
Eğlence mekanını kana bulayanlar hakim karşısında
YEREL HABERLER Eğlence mekanını kana bulayanlar hakim karşısında
Belediye personeline cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verildi Bodrum Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitlik birimi çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Belediye personeline cinsiyet eşitliği konusunda ...
'Terapötik Kartlar' eğitimi sona erdi
YEREL HABERLER 'Terapötik Kartlar' eğitimi sona erdi
Bahçesinde vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Bahçesinde vurulmuş halde bulundu
36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular
YEREL HABERLER 36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber ...
Ömer İlman: "22 bin 986 lisanslı sporcumuz müsabakalarda mücadele etti"
YEREL HABERLER Ömer İlman: "22 bin 986 lisanslı sporcumuz ...
Muğla’da yeni yıl öncesi alkol denetimi Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, yeni yıl öncesi üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde alkol satan ve tüketen işletmelerde Emniyet KOM ve Vergi Dairesi ekipleri ile bandrolsuz ve sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Muğla’da yeni yıl öncesi alkol denetimi Muğla Tarım ...
5 kuşaktır aile mesleğini sürdüren 'Çarıkların Efendisi' Marmaris’te
YEREL HABERLER 5 kuşaktır aile mesleğini sürdüren 'Çarıkların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X