Bodrum’da arazi kavgası sonucunda yaşanan cinayet ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Yeğeni tarafından tabancayla sırtından 4 el ateş edilen 37 yaşındaki Şafak Kaya’nın, eşi ve 4 yaşındaki kızının gözleri önünde vurulduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, yeğeni tarafından düzenlenen silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Şafak Kaya, sırtından aldığı 4 kurşun yarası yüzünden ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Edinilen son bilgilere göre; Şafak Kaya eşi Serap Kaya ve 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte babasından kalan zeytinliğe zeytin toplamaya gitti. Öğle saatlerinde zeytinliğe gelen Kaya'nın üvey abisinin oğlu M.K., Şafak Kaya'dan zeytinliği terk etmesini söyledi. Kısa bir tartışmanın ardından eşi ve çocuğunun korktuğunu gören Şafak ailesini alarak bölgeden ayrılmak istedi. Bir anda belinden silahını çıkaran M.K., Şafak’ı eşi ve çocuğunun gözleri önünde sırtından vurdu. Görgü tanıkları, zanlının ateş etmeye devam ettiğini ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldığını ifade etti.

Öte yandan, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu katil zanlısı M.K. ile olay yerinde birlikte olduğu tespit edilen eniştesi M.A.Y. Yokuşbaşı'nda saklandıkları bir evde yakalandı. Şahıslarla birlikte suç aleti silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

Şahısların emniyette alınacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

MUĞLA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:46

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