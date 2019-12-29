Marmaris'te 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi: 1 gözaltı

MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi. Şüpheli F.M. (36) gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eğlencenin kalbi ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Saat 23.30 sıralarında kapalı olan otele düzenlenen operasyonda yapılan aramada zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi. Operasyon kapsamında otel işletmecisi F.M., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği gözaltına alındı. Sahte olduğu belirlenen içkilerin ise imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü´ne teslim edileceği öğrenildi.



MUĞLA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

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