Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor

DHA

- MUĞLA'da, 14 yıl önce eşini kaybeden Gülgün Yalçınkaya (45), üniversitede öğrenim gören 2 kızının masraflarını karşılayabilmek ve kimseye muhtaç etmemek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyor.

- MUĞLA'da, 14 yıl önce eşini kaybeden Gülgün Yalçınkaya (45), üniversitede öğrenim gören 2 kızının masraflarını karşılayabilmek ve kimseye muhtaç etmemek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyor.
Muğlalı Gülgün Yalçınkaya, Mardin'de görev yapan polis memuru eşi Mustafa Yalçınkaya'yı akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle kaybetti. Eşi vefat ettiği zaman 31 yaşında olan Yalçınkaya, 2 kız çocuğu ile birlikte memleketi Muğla'ya döndü. Kızlarıyla kirada oturan Yalçınkaya, geçim sorunu yaşamamak için 2006'da sürücü belgesini aldı, ardından da Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı usta öğreticilik kursuna katılarak direksiyon eğitmenliği sertifikasını aldı. Yalçınkaya, 2010'dan 2016 yılına kadar bir sürücü kursunda eğitmen olarak çalıştı. Daha sonra buradaki işinden ayrılıp, aynı yıl Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kadın şoför alımı duyurusu üzerine başvuru yaparak mülakata girdi. Arkadaşlarının 'Sen bu işi başarırsın' şeklindeki teşvikleriyle girdiğini belirttiği mülakattan başarıyla geçen Yalçınkaya, hemen işe başladı. Otobüs kullanırken usta şoförlere taş çıkartan Yalçınkaya, aldığı maaş ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi kızı Merve (18) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi'nin (24) ihtiyaçlarını karşılıyor.
'İNSAN HAYATI ÖNEMLİ'
Yalçınkaya, yolcularının kendisinden memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"70 ile 100 kişi arasında yolcu taşıyorsunuz. Bunun sorumluluğu çok farklı. İnsanlarımızı sağlıklı bir şekilde indirip-bindirmeniz gerekiyor. İlk zamanlarda çok tedirgin oldum. Aldığımız eğitimler sayesinde tecrübe kazandım. Sorumluluğumu hiçbir zaman kaybetmedim. Kişiliğim bu şekilde. İnsan hayatı önemli ve telafisi yok. İlk zamanlar yolcularımız kadın şoför gördüğü zaman şaşırıyordu. Muğla'da bunu çabuk atlattığımızı düşünüyorum. Muğla her konuda bir adım daha ileride. 'Kadın, bu işi yapamaz' demediler. Her zaman destek oldular. İlk zamanlar gözlemlendik. Arkamdaki yolcular ben turu tamamlayana kadar sinyal vermeme kadar dikkat etti. Bitiş noktasına vardığım zaman birçok kişi teşekkür ederek otobüsten indi."
Yolculardan İrem Kekeç (28), "İstanbul'dan çalışmak için geldim. 9 aydır Muğla'dayım. Kadın şoförü ilk gördüğüm zaman heyecanlandım. Bende farklı bir duygu oluştu. Gurur duyuyorum" dedi.
Bir diğer yolcu Cemal Arıkan (39) ise, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir proje. Kadın şoförlerle, güvenli bir şekilde yolculuk yapıyoruz" diye konuştu.

MUĞLA

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakırcılık mesleğini antik kentte yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Bakırcılık mesleğini antik kentte yaşatmaya çalışıyor
Marmaris'te 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Marmaris'te 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı
Marmaris'te 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Marmaris'te 1320 şişe sahte votka ve cin ele ...
Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı Bodrum ilçesinde yeğeni tarafından silahla vurulan Şafak Kaya, toprağa verildi
YEREL HABERLER Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı ...
Doçentlik unvanı geri verildi
YEREL HABERLER Doçentlik unvanı geri verildi
Bodrum'daki cinayette kan donduran detay Eşi ve 4 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde sırtından vurulduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'daki cinayette kan donduran detay Eşi ve 4 ...
Tahliye gerçekleşmeyince ihaleyi kazanan firma mağdur oldu
YEREL HABERLER Tahliye gerçekleşmeyince ihaleyi kazanan firma mağdur ...
Polis memuru son görev yerinden son solculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Polis memuru son görev yerinden son solculuğuna ...
Milas’ta kaçak yapıların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Milas’ta kaçak yapıların yıkımına başlandı
Muğla mesleki eğitimi gelişiyor İnovasyon eğitimi sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Muğla mesleki eğitimi gelişiyor İnovasyon eğitimi ...
Süt Birliği’nden Müdür Saylak’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Süt Birliği’nden Müdür Saylak’a hayırlı olsun ...
Yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim
Yönetici Gelişim Planı aralık ayı etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yönetici Gelişim Planı aralık ayı etkinliği ...
Menteşe'de yöresel ürünlerin sergilendiği fuar açıldı
YEREL HABERLER Menteşe'de yöresel ürünlerin sergilendiği fuar açıldı
Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastalara refakat ediyor
YEREL HABERLER Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastalara refakat ediyor
Marella Dream, Marmaris'e son seferini yaptı
YEREL HABERLER Marella Dream, Marmaris'e son seferini yaptı
Muğla yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Muğla yeni yıla hazır
Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Laboratuvarı 2019 yılında Muğla dahil 17 il ve bir ülkenin Bin 653 toprak, su, bitki analizine ev sahipliği yaptı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin ...
Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi’nde eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi’nde eğitimler devam ...
Aylin’e protez bacak müjdesi Muğla’da yolun karşına geçerken kamyon çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren’in protez bacak alımını Türkiye Beyaz Ay Derneği üstlendi.
YEREL HABERLER Aylin’e protez bacak müjdesi Muğla’da yolun karşına ...
Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik açıklama yaptı
YEREL HABERLER Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına ...
Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı
Arazi kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Arazi kavgası kanlı bitti
Menteşe’den Siverek’li çocuklara yeni yıl hediyesi Menteşe Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Baki Mahallesi çocuklarına yeni yıl hediyesi olarak mont ve ayakkabı gönderdi.
YEREL HABERLER Menteşe’den Siverek’li çocuklara yeni yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X