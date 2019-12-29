Marmaris'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 65 adet sikke ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbarat ile operasyon düzenledi. Armutalan Mahallesi’nde bir eve düzenlenen baskında yapılan aramalarda buzdolabına yerleştirilmiş salça kavanozları içinde, elbise dolaplarının gizli çekmecelerinde ve koltukların altlarına yapılan gizli ceplerde saklanmış, Helenistik ve erken Roma dönemine ait 65 adet sikke, 3 adet heykelcik ve 200 tane 9mm tabanca mermisi ele geçirildi. Kafeterya işletmecisi olduğu öğrenilen şahıs evde bulunan kaçak tarihi eserlerle birlikte KOM Grup Amirliği’ne getirildi. Ele geçirilen tarihi eserler ise Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. yapılan operasyonda yakalanan O.Ç gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin değeri en az 70 bin dolar olduğu öğrenildi.

MUĞLA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

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