Marmaris’te yeni yıl coşku ile kutlanacak

Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen yeni yıl kutlamasıyla Marmaris halkı coşku dolu bir etkinlikle 2020'ye girecek.

Marmaris Belediyesi, büyük bir coşkuyla 2020'ye girmeye hazırlanıyor. Atatürk Meydanı'nda 31 Aralık akşama saat 20.00'de Dj Nimo'nun performansı ile başlayacak etkinliklerde ilk olarak Yansı sahne alacak. Ardından Serkan Oktay söyleyeceği şarkılar ve sahne performansı ile Marmaris'i coşturacak. Marmaris yeni yıla ise Ebru Keskin'in seslendireceği şarkılar ve havai fişek gösterisi ile girecek.

Öte yandan 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve Türkmenistan Parkı'nda kurulan yeni yıl pazarını her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda çocuklar için kurulan lunapark ise ücretsiz olarak hizmet veriyor. 3 Ocak'a kadar açık olacak olan lunapark çocukların akınına uğruyor.

Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 yılının ülkemize mutluluk, refah ve huzur getirmesini temenni ederek “2019’u geride bırakırken yeni bir yıla daha merhaba demenin sevinci ve heyecanı içindeyiz. 2019 yılı hem Türkiye hem de Marmaris için değişimlerin yılı oldu. Göreve geldiğimiz günden beri dünyanın incisi Marmarisimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz çağdaş, yaşam standartları artmış, yaşayanların ve misafirlerimizin mutlu olduğu bir kent oluşturmak. Vatandaşımızın desteği ve bize olan inancı her zaman en büyük gücümüz olacak. 2020’nin hoşgörü ve dayanışmanın en üst seviyeye ulaştığı, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlendiği bir yıl olması dileğiyle herkesin yeni yılını kutlarım” dedi.

MUĞLA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

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