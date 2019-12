Küçük Ege’ye Başkan sürprizi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini sosyal medya üzerinden okuluna davet eden ortaokul öğrencisi Ege Resmi’yi sınıfında ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Başkan Oktay’ı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen küçük Ege ve arkadaşları hem sorular sordu hem de isteklerini iletti.

Her yaştan Marmarisli ile her fırsatta bir araya gelmeye çalışan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle çocuklarla daha sık buluşuyor. Okulları ziyaret ederek çocuklarla görüşen Oktay geçtiğimiz günlerde Ahu Ortaokulu’na gitmiş, oradaki görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Başkan Oktay’ın paylaşımının altına Marmaris Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Ege Resmi, “Marmaris Ortaokulu’na da gelseniz keşke, çocukların fikirlerini dinleseniz. Benim çok iyi fikirlerim var, şunlar olsa daha iyi olur diye” şeklinde bir yorum yazdı.



Belediye Başkanı Oktay da Ege Resmi’nin bu daveti üzerine sınıfına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Oktay’ı karşısında görünce uzun süre şaşkınlığını gizleyemeyen küçük Ege, isteklerini iletti. Ege’nin arkadaşları da sohbet ederek yapılmasını istediklerini anlattı. Oktay çıkışta da çocuklarla futbol oynadı.



Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çocukların görüşlerine ve isteklerine çok önem verdiklerini belirterek; “Onlar çok daha masum ama daha objektifler. Yaptığımız çalışmaların doğruluğunu çocukların tepkilerinden anlayabiliyoruz. Ya da ne gibi projeler yapmamız gerektiği konusunda fikir verebiliyorlar. Zaten amacımız onlara daha güzel, daha çağdaş ve daha mutlu olacakları bir Marmaris bırakmak. Bunun içinde onların görüşlerine ve önerilerine her zaman açığız” dedi.

