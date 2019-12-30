Fethiye'de jandarmadan yeni yıl öncesi denetim

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni yıl öncesi vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulama gerçekleştirdi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler İlçe genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama kapsamında başta asayiş, trafik, terör ve narkotik ekipleri Jandarma sorumluluk bölgelerinde denetimler yaptı.

İlçede genelinde yapılan uygulamaya 12 ekip ile 80 jandarma personelinin katıldı. Yapılan uygulamada 2 bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve incelenen araçlardan 5’i trafikten men edildi.

Uygulamaların yılbaşında da devam edeceği kaydedildi.

MUĞLA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

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