DSV Yatçılık 15. Yaşını ve yeni yılı kutladı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi’nde bulunan ve dünyanın en büyüklerinden ahşap yelkenli yatının inşa edildiği DSV Yatçılık, aralarında Ukrayna Büyükelçilikten heyet ve konsolosun da katıldığı yeni yıl resepsiyonu düzenledi. 15’inci kuruluş yıldönümünü de kutlayan DSV Yatçılık, her geçen gün güçlü kadrolarıyla büyüdüklerini belirterek denizcilik sektörüne yatırımlarına devam edecekleri mesajını verdiler.

Yatçılık sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan DSV Yatçılık kuruluşunun 15. yılını kutluyor. Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren DSV çalışanları, düzenlenen kuruluş yıldönümü ve yılbaşı partisinde doyasıya eğlendi.

DSV Yatçılık’ın kurucu ortağı Ulviyye Alizade Kuceruk ve Valeriy Stepanenko,2005 yılında kurulan DSV Yatçılık’ın Türkiye’nin önemli bir değeri olan ahşap işçiliğini ve ustalığını projeleri ile dünya podyumuna çıkarmayı hedeflemiş bir şirket olduğunu, bir yandan da dünya standartlarında tekne üretimi metotlarını Türkiye’ye getirmek misyonu ile hareket ettiğini söyledi. DSV Yatçılık çalışanlarının şirketin devamı için tüm olumsuzluklara rağmen beraber hareket etmeyi başardıklarını kaydeden Ulviyye Alizade Kuceruk, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Ulviyye Alizade Kuceruk, DSV Yatçılık’ın şartlar ne kadar zor olursa olsun geride kalan 15 yılda olduğu gibi 2020 senesinde de ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

“Yeni dünya rekoruna hazırlanıyor”

Marmaris Bozburun’da 15 yıldır aktif bir şekilde; yat imalatı, ithalat, ihracat ve yat çekek, onarım, bakım, kışlama faaliyetlerini sürdüren DSV, suya indirdiği ilk yelkenli lamineli ahşap süper yatla rekora imza atmıştı. DSV Yatçılık olarak, yapımı süren dev 300 milyon Euro bütçeli 141 metre uzunluğunda 4 direkli yine ahşap lamineli mega yat ile yeni bir dünya rekoru kırmaya hazırlandıklarını belirten firma yetkilileri Rüya Senfonisi ismi verdikleri bu yatın Türk ustalar tarafından benzersiz ahşap lamine teknolojisiyle yapıldığını belirttiler.

Şu anda dünya standartlarında olan 7 bin 500 m2’lik kapalı alanına sahip, Avrupa’nın en büyük tersanelerinden biri olan DSV’de aynı anda 3 süper yat imalatına devam ediliyor. Tamamen el işçiliğine dayalı şekilde dizayn edilen tersanede işçilerin güvenli ve yüksek motivasyonlu olarak çalışabilmeleri için müzik yayın dahil her detay titizlikle düşünülmüş.

MUĞLA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

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