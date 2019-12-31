Marmaris'te yılbaşı için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yılbaşı gecesi için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, alınan önlemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Özellikle saat 24.00 ten sonra alkollü araç sürücüleri için denetimler üst düzey olacak. İçkili ve içkisiz umuma açık ve umuma mahsus yerler Jandarma ve Emniyet birimlerince denetlenecek olup yürütülecek denetimlerde kamunun güvenliğini ve istirahatini teminen, oluşabilecek olaylar ve ihbarlara karşı duyarlı olunarak durumun niteliğine göre seri şekilde müdahale edilecektir. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacaktır. Özellikle halka açık alanlarda yapılan eğlenceler de kontroller çok daha sıkı olacak. Marmaris Belediyesi de hazırlıklarını tamamladı yılbaşı gecesi için tüm ekip görev başında olacak. Sağlık hizmetleri birimleri kesintisiz hizmet ve muhtemel kazalara karşı 24 saat nöbet esasına göre görev başında olacaklardır. Telekom Müdürlüğü ve Posta İşletme Merkezi Müdürlüğünce hizmetlerin aksatılmadan ve vatandaşların taleplerine cevap verecek şekilde sürdürülmesi maksadıyla, haberleşme ile ilgili gerekli teknik önlemleri önceden planlayacak ve uygulanmasını sağlayacak. İlçede meydana gelebilecek elektrik arızaları konularda gerekli önlemleri almak üzere yeterli düzeyde personel, araç ve ekiplerin hazır olarak bulundurulması sağlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca itfaiye ekipleri olabilecek bir yangın ihbarına karşı anında müdahale yapılabilmesi için hazır bulundurulacak" dedi.

MUĞLA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.