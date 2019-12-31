Bodrum Şehir Tiyatrosu Ocak ayı programı açıklandı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı ile Batakhane Güzeli Müzikal Oyunu’nun ocak ayı programını açıkladı.

BBŞT Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı ile 05 Ocak Pazar Günü saat 14.00’de Nurol Kültür Merkezi (Oasis AVM)’de 2020 yılının açılışını yapıyor. Oyun, her Pazar günü aynı saat ve aynı sahnede oynanacak. Batakhane Güzeli Müzikal Oyunu ise 09 Ocak Perşembe Akşamı Saat 20.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde ve 24 Ocak Cuma Akşamı aynı saat ve sahnede oynanıyor.



Geçtiğimiz hafta sonu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile yaklaşık 750 kişinin izlediği Batakhane Güzeli beğeni ile izlenmeye devam ediyor. 09 Ocak 2010 Perşembe Saat: 20.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak olan, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ilk müzikal oyunu “Batakhane Güzeli”ni Erman Canatan yazdı. Tiyatronun ünlü oyuncusu Erdal Cindoruk’un yönettiği oyun, Yeşilçam Sineması’ndan esinlenerek izleyiciye “esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrika” dolu bir müzikal keyfi yaşatıyor.

Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er gibi ünlü isimlerin rol aldığı oyunda, esas kız Gülperi’yi genç yeteneklerden Cansın Yunt ve esas oğlanı Aksaraylı Halil’i Oğulcan Çelik canlandırıyor. Oyunda tiyatronun daimi kadrosu Yerkan KahramanSertaç AydınZiba Türk’ün yanı sıra, Zeynep DündarErtuğrul CönIrmak ÇağlarFiliz ÇoktezcanlıFazıl Çelikel ve Ramin Fahrangniya da oyunları ve dansları ile yer alıyor.



Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun müzikal tadındaki “Harikalar Mutfağı” çocuk oyunu, Nurol Kültür Merkezi’nde (Oasis AVM) her Pazar çocuklarla buluşuyor. 05 Ocak 2020 Saat: 14.00’de oynanacak yılın ilk oyununda, hikayenin kahramanları olan aşçılar Gümüşkepçe ve Kırıkçatal’ı bir takım sorunların arasında izliyoruz. Sahibi olduğu Çocuk Evleri için en güzel yemekleri yapacak aşçıyı arayan Bayan Gülücük’ün gelişiyle işler karışıyor. Bilmiş fare Kazmadiş ile saf kedi Yorgunpençe’nin maceraları da tam bir çizgi film havasında sergileniyor.

MUĞLA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.