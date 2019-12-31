Marmaris'te yılbaşı gecesi hastanede yatanlar unutulmadı

Arınç'tan damadı ile ilgili açıklamalara yanıt

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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Devlet Hastanesinde yatanları unutmadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı gecesi hastanede yatanlar unutulmadı. Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Hastane Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı hastanede yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi ve yeni yıllarını kutladı.

Hastane de yatan hastalar karşılarında Kaymakam beyi görünce hem şaşırdılar hem de mutluluklarını gizleyemediler.

Kaymakam Aksoy yatan hastaları ziyaretinden sonra hastane de buluna nöbetçi personelinde yeni yılını kutlayarak hastaneden ayrıldı.

MUĞLA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:13

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AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

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