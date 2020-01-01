Dumansız hava sahası ihlaline 960 bin TL ceza Muğla’da 2019 yılı içinde dumansız hava sahası denetimleri kapsamında 73 bin 826 denetimde 2 işyerine kapatma cezası verilirken 603 işletme ve şahsa 960 bin TL idari para cezası kesildi.

Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi hakkında kanun kapsamında, kapalı mekanlarda Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ‘Dumansız hava sahası’ denetimlerinde 2019 yılında 73 bin 826 denetim gerçekleştirildi.

Özellikle vatandaşların yoğun bir şekilde girişçıkış yaptıkları kahvehane, lokanta, kafeterya, alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı gibi yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde aynı zamanda bilgilendirme çalışmaları da yapıldı. Muğla genelinde yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında Sağlık Bakanlığı 184 numaralı ihbar hattına da yapılan ihbarlar sonrası ekipler ihbarın yapıldığı alanlarda da bu ihbarları değerlendirdi. Rutin ve ihbarlı denetimler dışında Muğla’nın ilçeleri arasında ve iller arasında da çapraz dumansız hava sahası denetimleri yapıldı.

2019 yılı içinde Muğla genelinde Sağlık İl Müdürlüğü koordinesinde hem denetim, hem de bilgilendirme amaçlı 73 bin 826 ziyaret gerçekleştirildi. Menteşe ilçesinde iki defa Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve iki defa da Vali Yardımcısı Başkanlığında işletmelere ziyaret yapıldı. Rutin denetimlerin dışında vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirilirken 2019 yılında Bin 588 ihbara gidildi.

960 bin TL ceza

Dumansız hava sahası denetimleri ve ihbarları sonucu Muğla’da 2019 yılında 323 işletme ve 280 şahıs olmak üzere toplam 603 cezai işlem uygulandı. Dumansız hava sahası ihlalini tekrarlayan iki işletmeye geçici kapatma cezası uygulandı. 603 işletme ve şahsa kesilen idari para cezası miktarı ise 960 bin TL.

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