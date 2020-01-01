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Ören’de yaralar sarılıyor

İHA

Muğla genelinde etkili olan fırtına ve yağış, Milas'a bağlı Ören Mahallesi sahil yoluna zarar verdi. Şiddetli fırtına nedeniyle yükselen dalgalar yüzünden sahil yolu kullanılmaz hale gelirken, yol ve arsaları su bastı.

Ören’de yaralar sarılıyor

Muğla genelinde etkili olan fırtına ve yağış, Milas’a bağlı Ören Mahallesi sahil yoluna zarar verdi. Şiddetli fırtına nedeniyle yükselen dalgalar yüzünden sahil yolu kullanılmaz hale gelirken, yol ve arsaları su bastı.
Muğla’da etkili olan sağanak yağış Milas’ta da birçok noktada maddi hasara neden oldu. Özellikle Ören Mahallesinde yağmur ve fırtına denizden gelen dalgalar ile sahil yolunu adeta yok etti. Fırtınanın dinmesinin ardından Milas Belediye ekipleri olay yerine giderek yaptıkları ilk incelemenin ardından bölgede hemen onarım çalışmaları başlattı.
Olayın ardından Ören mahallesine gelen Milas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu incelemelerinin ardından Fen İşleri Müdürü Okan Koban’a gerekli çalışmaların bir an evvel başlatılması talimatını verdi.
Yoğun fırtına ve deniz seviyesinin yükselmesi ile birlikte Ören Sahil şeridinin zarara uğradığını belirten Çöllüoğlu; "Yaşanan olayın ardından teknik ekiplerimiz bölgeye gelerek gerekli çalışmaları başlattı. Fırtına ve dalgaların etkisini en aza indirme amacıyla sahil şeridimizi kaya parçalarıyla dolduruyoruz. Kötü hava şartlarının etkisini yitirmesinin ardından Ören mahallemizin sahil yolu eski haline getirilecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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