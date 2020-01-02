Stratonikeia gençlerin objektifinden yansıdı

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Stratonikeia Tarihe Genç Bakış' fotoğraf sergisi Menteşe Kaymakamlığı'nda açıldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi resim öğretmenleri Mustafa Ceylan, Sena Aybüke Yanmadık ile öğrenciler tarafından hazırlanan 'Stratonikeia Tarihe Genç Bakış' fotoğraf sergisinin açılışı Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı açılışta gençlerin telefonlarıyla çektikleri antik kent fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Kaymakam yıldız: "Binamız sanat galerisine dönüştü"

Fotoğraf sergisinin açılışında konuşma yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Yeni binamız bir çok resim ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Kaymakamlığımızın ilk katı adeta sanat galerisine dönüştü. Öğrencilerimizin antik kente bakışını inceledik. Gençler genel olarak antik kalıntılar üzerindeki figürlere odaklanmışlar" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ziyareti etkili oldu"

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Stratonikeia Antik Kenti ziyaretinin yaptıkları çalışmalar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Cevizci bir hafta açık kalacak sergi ile ilgili, "20192020 eğitim öğretim yılının açılışını Stratonikeia Antik Kentinde yaptık. Öğrencilerimiz bu şekilde milattan önce inşa edilen bir şehrin mimarisini, teknolojisini, ticaretini ve günlük hayatta kullanılan aletlerini yerinde inceleme fırsatı bulmuştu. Şimdi ise 7 öğrencimiz tarafından çekilen fotoğraflar, resim öğretmenlerimiz tarafından düzenlendi" diye ifade etti.

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