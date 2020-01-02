Uygulamada trafikçiler 395 araç denetlendi, 159 sürücüye 53 bin lira ceza kesildi

Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından çevre yolunda gerçekleştirilen denetimlerde 395 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucu alkollü araç kullanmaktan 32 kişinin ehliyetine el konurken, 30 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Gece yapılan denetimler sonucunda 159 sürücüye 53 bin lira ceza kesildi.

Yılbaşı gecesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fethiye'nin birçok noktasında "yılbaşı tedbirleri" kapsamında uygulamalar yaparken, Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği'de Fethiye Antalya Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Akşam saat 20:00'de başlayan denetm sabah 06:00'da sona erdi. 6 ekip ve 23 personel ile gece boyu 395 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucu 159 adet ceza yazıldı. Denetimlerde; Alkollü araç kullanmaktan 32 kişinin ehliyetine el konulurken 30 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 28 araç trafikten men edildi.

MUĞLA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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