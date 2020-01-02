Kontrolden çıkan traktör can aldı Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. ...

Milas’ın Beçin Mahallesi Kıyılama Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

79 yaşındaki Dursun Öksüz’ün kontrolünde olan 48 LU 013 plakalı traktör kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öksüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas itfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Öksüz’ün cansız bedeni 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

MUĞLA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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