Tavukçudaki yangın korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tavukçu dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi 220 sokakta bulunan tavukçu dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yardım istemesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri dükkanda bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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