FETÖ'nün TSK yapılanmasına 7 ilde operasyon

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- MUĞLA merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i daha önce ihraç edilmiş 13 muvazzaf askere yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Muğla başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonunun sürdüğü bildirildi.





MUĞLA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.