Bodrumspor Hikmet'i aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sarıyer'den ayrılan stoper Hikmet Balioğlu ile anlaştı. Gümbet Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetici Hüseyin Gözütok katıldı. 29 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlı formayı giyeceği günü iple çektiğini belirterek, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel olan Hikmet, daha sonra Ekol Göz Menemenspor, Altınordu, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor ve Uşakspor'da da top koşturdu. Tecrübeli defans oyuncusu Süper Lig'de 13, 1'inci Lig'de 98, 2'nci Lig'de 55, 3'üncü Lig'de 65 maça çıktı. Bodrumspor'da Şaban, Emrecan ve Seyih Ahmet'le yollar ayrılmıştı.



MUĞLA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.