Fethiye'de kaçak göçmen faciası: 8 ölü, 7 kayıp

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin lastik botunun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaçak göçmenlerin sudan çıkarılan cansız bedenleri, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Kayıp 7 göçmen için aramakurtarma çalışması yürütülüyor.

Kızılada açıklarında, dün saat 01.30 sıralarında, içinde yaklaşık 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu, Sahil Güvenlik'e ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye dalış timi; 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri ile sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de başlatılan aramakurtarma faaliyetlerine destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız bedenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Burada sağlık ekiplerince gerekli incelemeleri yapılıp, raporları hazırlanan 8 kaçak göçmenin cansız bedeni, ceset torbalarına konuldu. Ölen kaçak göçmenlerin işlemleri sürdürülürken, Sahil Güvenlik personelinin eldiven ve maske taktığı görüldü.

Öte yandan kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.



MUĞLA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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