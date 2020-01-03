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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İHA

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.
Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi Hisar Sokakta meydana geldi. Evde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan'a telefonla ulaşamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren Akan'ın çocukları, annelerinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 84 yaşındaki Çiçek Akan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soba zehirlenmesinden hayatını kaybettiği düşünülen Akan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MUĞLA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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