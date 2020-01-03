Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi Hisar Sokakta meydana geldi. Evde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan'a telefonla ulaşamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren Akan'ın çocukları, annelerinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 84 yaşındaki Çiçek Akan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soba zehirlenmesinden hayatını kaybettiği düşünülen Akan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MUĞLA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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