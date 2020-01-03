Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü

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MUĞLA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Çiçek Akan (84), oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Menteşe ilçesine bağlı Hacırüstem Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Eve gelen Duran Akan, annesi Çiçek Akan'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Akan, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiçek Akan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede Çiçek Akan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Çiçek Akan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.



MUĞLA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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