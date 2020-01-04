MHP Yatağan eski İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, MHP eski İlçe Başkanı Yüksel Kocabıyık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla'nın Yatağan İlçesi Yatağan Çine karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyon şoförü olan Yüksel Kocabıyık aracını evinin önüne park etti. Kocabıyık'a yolun kaşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan eski MHP İlçe Başkanı Yüksel Kocabıyık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MUĞLA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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