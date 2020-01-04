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Milas'ta 'Ataya selam olsun' projesi başlıyor

İHA

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilciği işbirliğiyle Milas'ta 'Ataya selam olsun' projesi başlatılıyor.

Milas'ta 'Ataya selam olsun' projesi başlıyor

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilciği işbirliğiyle Milas’ta ‘Ataya selam olsun’ projesi başlatılıyor.
Milli bilince sahip nesiller yetiştirmek, tarihten ders çıkarma bilincini oluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, akademik başarıyı arttırmak, olgunluk seviyesi yüksek öğrenciler yetiştirmek, öğrencilere muhakeme yetisini kazandırmak sorgulama yetisi güçlü bireyler yetiştirmek, 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen “Eğitim, uluslararası değerlerin yanında milli değerlere de sahip çıkarak geliştirilmeli” hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilciği işbirliğiyle ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Ataya selam olsun’ projesi başlatılıyor.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kitabı Nutuk’un öğrencilere hediye edilerek okutulması ile başlayacak olan proje hakkında ortak açıklamada bulunan proje paydaşları; “Ülkemiz hızla gelişip büyürken çeşitli tehlikelerle de karşı karşıya kalmakta. Bu tehlikelerle mücadele edebilmek için geçmişte yaşanılanları iyi bilmek ve analiz edebilmek önem arz etmekte. Bunu yapabilmek için de okullarımızda öğrencilerimizin çok yönlü gelişmesini ve tarih bilinçlerinin oluşmasını sağlamalıyız.
Bu proje ile Türk EğitimSen Milas Temsilciliği, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimize Ülkü Ocakları yayını olan kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele sürecini ve Cumhuriyet’in kuruluşunu esas alan Nutuk’u okumalarının yanında, okuma alışkanlığı edinmelerini, çok yönlü düşünme becerisi kazanmalarını, eleştirel bakabilmelerini, fırsat ve tehlikelerin farkına varabilmelerini, strateji geliştirmelerini ve proje sonunda da tarih bilinci olan nesiller, Mustafa Kemal Atatürk anlayan ve özümseyen öğrenciler, milli değerlerin bilincinde olan nesiller, okumanın önemini fark eden öğrenciler, akademik başarının artması, bilgisayar ve akıllı telefon bağımlılığının önlenmesi, grup halinde çalışma alışkanlığı kazanılması, muhakemeye dayalı soruların çözümünde zorlanılmaması, öğrencilerin sözcük dağarcıklarının gelişmesi, eleştirel bakış açısı gelişmiş nesillerin oluşması, sözeldil zekanın geliştirilebildiğinin fark edilmesi, kitap okumanın terapi yöntemi olduğunu fark etmeleri ve 2023 hedeflerinin gerçekleşmesine sağlayacak.”
Proje kapsamında yaklaşık 7 bin 400 Nutuk ilçedeki ortaokul öğrencilerine dağıtımı sağlanacak, belirtilen takvim içerisinde öğrenciler kitabı okumasıyla beraberinde okul kendi içerisinde bilgi yarışması düzenleyecek ve okulda birinci olan takım İlçe finallerine katılmaya hak kazanacak.
İlçe final müsabakaları sonrasında 1. olan öğrencilere bilgisayar, 2. olan öğrencilere bisiklet, 3. olan öğrencilere tablet hediye edilecek.

MUĞLA

04 Ocak 2020 Cumartesi

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