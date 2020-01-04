Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, botlarının batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği faciada denizde kaybolan 7 kişi için başlatılan aramakurtarma çalışması bugün de sürdü.

Kızılada açıklarında, geçen perşembe günü saat 01.30 sıralarında, sahil güvenliğe içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu bildirildi. Bölgeye dalış timi, 3 sahil güvenlik botu, sahil güvenlik uçağı ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Aramalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, sahil güvenlik botuyla, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. 8 kaçak göçmenin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, uyruk ve kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen lastik bot ise, sahil güvenlik uçağı tarafından belirlenerek denizden çıkarıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 sahil güvenlik botu, sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik uçağı ve dalış timi çalışmalara katılıyor. Denize düşen göçmenlerin akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı, arama-kurtarma çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, deniz yüzeyinde ve su altında geniş kapsamlı arama yaptığı kaydedildi.



MUĞLA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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