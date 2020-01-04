Kızılyaka’da kaza Muğla’da direksiyon hakimiyetini kaybeden 77 yaşındaki sürücü kazada hafif yaralandı. ...

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Muğla’da UlaKöyceğiz Karayolu Kızılkaya mahallesinde meydana gelen tak taraflı trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Köyceğiz istikametinden Gökova kavşağına seyir halinde olan 48 ABG 780 plakalı araç sürücüsü 77 yaşındaki Leyla Scheuren Kızılyaka Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolundan çıkan araç dağa doğru ters istikamette durabildi.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 acil servis ambulansı, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Leyla Scheuren, 112 ekipleri tarafından sağlık kuruyuşuna sevk edildi.

MUĞLA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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