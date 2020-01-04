Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi

- MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeynep Mardin (55), yaralandı. Zeynep Mardin'in yanına koşan eşi Cemal Mardin (55), eşinin elini tutup, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi. Hastaneye kaldırılan Zeynep Mardin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, perşembe günü saat 17.00 sıralarında, Menteşe ilçesindeki Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında forma giyen otizmli lise öğrencisi oğlu Arda Mardin'i (18) izleyen Zeynep Mardin (55), maçtan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 33 VJK 37 plakalı otomobil, Zeynep Mardin'e çarptı. Birkaç dakika sonra otomobille eşini almaya gelen Cemal Mardin, yaralanan eşini yol ortasında yerde yatarken görüp, yanına koştu. Eşinin elini tutan Cemal Mardin, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi.

Zeynep Mardin, çağırılan ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mardin, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ETKİNLİKTE KONUŞMUŞTU

Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin forma giymişti. Kaza öncesi etkinlikte konuşan Zeynep Mardin, Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi'nde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda'yı maçta izledikten sonra, "Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum" diye açıklamada bulunmuştu.



MUĞLA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.