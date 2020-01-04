'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği düzenlendi.

DİSK'e bağlı Marmaris Emekli-Sen üyeleri, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği yaptı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan gruba, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de destek verdi. Etkinlik saygı duruşuyla başladı. Ardından konuşan Emekli-Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, idam edilen Yunan askerlerinin yazdığı bildiriyi de okudu. Çağlı, "Belediye ile birlikte ortaklaşa anma etkinliği düzenledik. Tarihimizde çok gizlenen olaylar var. 1921 yılında Türk-Yunan savaşına direnen 200 askeri anmak için bir araya geldik. Barış için mücadele veren tüm devrimci kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

Öldürülen askerler anısına 'Zito i Epanastasis' (Yaşasın İsyan) adıyla şiir kitabı çıkaran yazar Tuğrul Keskin, "Barış dünyada hakim olmalıdır. Barışın hakim olması için herkesin el vermesi gerekir" dedi. Keskin, konuşmasının ardından İnciraltı'nda kurşuna dizilerek idam edildikleri iddia edilen 200 asker anısına yazdığı kitabından 'Selam', '1921 Yılının İlk Günü' ve 'Manifesto' adlı şiirlerini okudu. Etkinlik sonunda katılımcılar denize karanfiller bıraktı.



MUĞLA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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