Bodrumspor'da Daşgün dönemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında sportif direktör Erol Tok ve teknik direktör Necati Erkmen'le yollarını ayıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un yeni teknik direktörü Tarık Daşgün oldu.

Kulüpte daha önce 2017-18 sezonunun 2'nci yarısında da görev yapan Daşgün, başkan Rıza Karakaya'nın katıldığı törenle takıma döndü. 45 yaşındaki eski futbolcu Daşgün, kariyerinde daha önce Hacettepe, Vanspor, Aydınspor 1923, Gümüşhanespor, Kastamonuspor ve son olarak geçen sezon bir dönem Fethiyespor'u çalıştırmıştı.

Bodrumspor, ara transferde 3 isimle yollarını ayırıp stoper Hikmet Balioğlu'nu kadrosuna kattı.

MUĞLA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:09

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.