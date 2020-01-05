8 kişinin öldüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 gözaltı Muğla’nın Fethiye ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise halen arama çalışmalarının sürdüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik botun batması sonrası 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmış, 7 düzensiz gözmenin ise arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili başlatılan çalışmada R.T. A.Ş. U.S. ve S.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

2 Ocak tarihinde Fethiye açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçma girişimi sırasında lastik botun batması sonrası botta bulunan 15 kişiden 8’inin cesedine ulaşılmıştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olayın ardandan soruşturma başlatılmıştı. Denizde kaybolan diğer göçmen şahıslarla alakalı olarak arama çalışmaları halen devam etmekte olup batan teknenin enkazına ulaşılamadı.

Ölümlerle sonuçlanan düzensiz göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından verilen talimat sonrası Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğünce ortak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada zanlıların İzmir iline kaçtıkları değerlendirilmiş, iki gün süren fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekiplerince, İzmir’de yakalanarak gözaltına alındılar.

Fethiye GİM Grup amirliğine getirilecek olan 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından Fethiye adliyesine sevk edilecekler.

MUĞLA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

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