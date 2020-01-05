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Saydikmer’de ev yangını Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak bölümü tamamen ...

İHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evin mutfak bölümünde çıkan yangında mutfak tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi.

Saydikmer’de ev yangını Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde evin mutfak bölümünde çıkan yangında mutfak tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi.
Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Seydikemer Bağlıağaç Mahallesi Ali Kahyalar Mevkiindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tek katlı betonarme binanın mutfak bölümü yangın sonrası tamamen yanarken kullanılmaz hale geldi. Hol v oturma odasında ise is nedeniyle zarar gördü.

MUĞLA

05 Ocak 2020 Pazar

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