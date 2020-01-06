Köyceğiz’de ev yangını

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; Yeşilköy Mahallesi’nde Abdullah Yiğit’e (82) ait müstakil evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.

Yangın evde büyük çapta hasara neden oldu.

MUĞLA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

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